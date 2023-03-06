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«Когда забиваются пять или шесть мячей, то просто отключаешься». 10 лет назад Невилл сказал фразу, которая сегодня выглядит комично

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Отличный момент для воспоминаний.

На Youtube-канале Sky Sports Retro сегодня вспомнили момент из одной аналитической программы сезона-2012/2013, в которой поучаствовал легенда «Юнайтед» Гари Невилл. Тогда он вместе с ведущим отвечал на вопросы болельщиков и один из них звучал так: «Назовите лучший матч года».

Манчестерское дерби − игра сезона из-за своей интенсивности, интенсивности с первой и до последней минуты. Они не останавливались ни на минуту. «Юнайтед» был великолепен в первом тайме, «Сити» ответил и был великолепен примерно 44 минуты второго тайма. Но на последних минутах интенсивность выросла еще больше. Для меня это был настоящий футбольный матч, это была великолепная игра в футбол.

− Однако некоторые люди с тобой не согласятся и скажут про 7:3 на «Эмирейтс» («Арсенал» победил «Ньюкасл» со счетом 7:3, − прим).

− Это не игра. Да, это хорошая игра для «Арсенала», но с точки зрения лучших игр сезона, это просто хорошая игра с большим количеством забитых мячей. Есть волнение, но когда счет доходит до пяти или шести мячей, то вы просто отключаетесь.

Болельщики в комментариях заценили отсылку:

💭 Этот админ слишком хорош только для Sky Sports Retro. Каждый раз, когда происходит что-то важное, готовится как минимум 10 видеороликов многолетней давности.

💭 Sky Sports Retro действительно безжалостны, независимо от того, кого вы поддерживаете.

💭 Админ Sky Sports Retro решил потроллить «Юнайтед».

💭 Невилл прав: вчера на 6:0 я моргнул и пропустил гол.

💭 Когда Sky Sports Retro не выпустит подобное видео, то значит, что с админами что-то случилось.

Интересно, что сказал Гари Невилл вчера, когда счет стал сначала 5:0, а потом 6:0... Есть ощущение, что скучно ему точно не было.

2 комментария

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А.В. Бубнов
Больше всех мне жалко Невилла. Мало того, что лично наблюдал вчерашнее порево, ещё и свои испанские воспоминания нахлынули.
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Пакаев
Подписали бы Дзюбу в МЮ, то отлетели бы не 7:0, а 7:3.
Уверен что величайший забил бы Хет-Рик на Энфилде
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