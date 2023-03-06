8 комментариев

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер был рад видеть, как Лисандро Мартинес плохо сыграл на «Энфилде».

Он написал в Твиттере сразу после игры: «Я с радостью приму извинения фанатов "Yanited" за Лисандро Мартинеса! 7-0 😂😂😂"

Мартинес, возможно, был одним из лучших игроков «Юнайтед» в первом тайме, но второй тайм был действительно подвержен ошибкам, и его заменили ближе к концу.

Каррагер просто пытается доказать, что Мартинес «недостаточно хорош» для Премьер-лиги.