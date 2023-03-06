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Джейми Каррагер: «Я бы с радостью принял извинения от поклонников «Yanited» за Лисандро Мартинеса»

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Джейми Каррагер Джейми Каррагер
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Футбол Футбол

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер был рад видеть, как Лисандро Мартинес плохо сыграл на «Энфилде».

Он написал в Твиттере сразу после игры: «Я с радостью приму извинения фанатов "Yanited" за Лисандро Мартинеса! 7-0 😂😂😂"

Мартинес, возможно, был одним из лучших игроков «Юнайтед» в первом тайме, но второй тайм был действительно подвержен ошибкам, и его заменили ближе к концу.

Каррагер просто пытается доказать, что Мартинес «недостаточно хорош» для Премьер-лиги.

 

8 комментариев

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А.В. Бубнов
Ответ OSHO - ऊर्जा
Ты не прав. После 10 классных матчей, с кучей хороших оценок от журналюг и призов игрок недели месяца и т.д. после одного неудачного матча (не конкретно его а всей команды) он уже плохой, не тот, слабый и т.д.? Быстро переобуваетесь товарищи.
Не, ты не понимаешь...
0
-1
-1
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Caterina
А, ну да, это Мартинес конечно виноват, что пропустили 7, и не забили ни одного.
0
0
0
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OSHO - ऊर्जा
Ответ А.В. Бубнов
Трудно ему возразить...
Ты не прав. После 10 классных матчей, с кучей хороших оценок от журналюг и призов игрок недели месяца и т.д. после одного неудачного матча (не конкретно его а всей команды) он уже плохой, не тот, слабый и т.д.? Быстро переобуваетесь товарищи.
+4
0
+4
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OSHO - ऊर्जा
Каррагер просто пытается доказать, что Мартинес «недостаточно хорош» для Премьер-лиги.

У меня одно слово для него - отсталый.

Лисандро лев по духу. Решает дух, а не рост.
+2
0
+2
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A.G
Классный брейк данс показал перед Салахом, который затем дал голевую на Гакпо
+1
-1
0
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Каррагер с Невиллом как Мостовой с Быстровым, только с наличием какого-то чувства юмора
+4
0
+4
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Софья Хороброва
Зато с роналду расстались
0
-5
-5
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А.В. Бубнов
Трудно ему возразить...
0
-4
-4
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