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После своего второго гола Нуньес затроллил Рэшфорда, спародировав его празднование. Не все болельщики считают, что это уместно

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Футбол Футбол

Мнения разделились.

Сегодня «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед», обыграв манкунианцев с безумным счетом 7:0.

Игроки команды Клоппа куражились как могли, 6 из 7 мячей они забили во втором тайме, воодушивившись после гола Гакпо на 43-й минуте.

Дарвин Нуньес оформил дубль, и свой второй гол он отпраздновал, скопировав Маркуса Рэшфорда, который в этот момент грустил на другой половине поля.

Рэшфорд действительно празднует так свой каждый гол, желая продемонстрировать, что качественный настрой и менталитет важнее всего. А еще он очень любит, когда кто-то копирует его фирменный жест и почти всегда выкладывает это в свои соцсети.

 

Мнения болельщиков на этот счет разделились. Одни считают, что это заслуженный троллинг:

💬 «Нуньес повторил празднование Рэшфорда. ЭТО ДИКО СМЕШНО»;

💬 «Дарвин показал Рэшфорду, как надо играть в важных матчах»;

💬 «Так много удивительных вещей произошло за эти 90 минут, но Дарвин Нуньес, издевающийся над празднованием Рэшфорда после забитого гола, определенно одна из лучших»;

💬 «А Рэшфорд поделится его празднованием в своих сторис, как он делал со всеми другими?»;

💬 «Я обожаю этого парня!»

Другие же уверены, что это неподобающее отношение к сопернику:

💬 «А «Ливерпуль» заплатил почти 100 миллионов за его огромное эго?»;

💬 «Посмотри на его статистику и свою, прежде чем издеваться»;

💬 «Чем Рэшфорд заслужил такое отношение?»;

💬 «Это просто неуважительно, ничего более»;

💬 «Не могу поверить, что он повел себя так 😭»;

💬 «Это многое говорит о самом Дарвине».

А как считаете вы, правильно ли поступил Нуньес?

7 комментариев

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Отвёртка
А решфорд уже выложил в соц сети празднование Нуньеса?
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Vadiay
Ответ mp3yourhead
Ну...значит и Нуньесу с Ливерпулем вернётся. Раз он дурачок такой.
Рашфорд как-то застолбил за собой такое празднование? Может запатентовал каким-либо образом? Высосали проблему из пальца.
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2ran
Нуньес заслужил премию Дарвина. Браво!
0
-1
-1
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Vovan94
Нуньес кого то порадирует? Жесть от человека ,который порадирует нападающего каждый матч. От кого угодно,но Нуньес...
0
-1
-1
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mp3yourhead
Ответ v.belorussky
Не так давно Гарначо после победы в ле "пародировал" Педри. Всё в жизни возвращается бумерангом...
Ну...значит и Нуньесу с Ливерпулем вернётся. Раз он дурачок такой.
+2
-2
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v.belorussky
Не так давно Гарначо после победы в ле "пародировал" Педри. Всё в жизни возвращается бумерангом...
+10
-3
+7
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Санжар Уразбаев
Это просто празднование года и все
+1
0
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