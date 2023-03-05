7 комментариев

Мнения разделились.

Сегодня «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед», обыграв манкунианцев с безумным счетом 7:0.

Игроки команды Клоппа куражились как могли, 6 из 7 мячей они забили во втором тайме, воодушивившись после гола Гакпо на 43-й минуте.

Дарвин Нуньес оформил дубль, и свой второй гол он отпраздновал, скопировав Маркуса Рэшфорда, который в этот момент грустил на другой половине поля.

Рэшфорд действительно празднует так свой каждый гол, желая продемонстрировать, что качественный настрой и менталитет важнее всего. А еще он очень любит, когда кто-то копирует его фирменный жест и почти всегда выкладывает это в свои соцсети.

Мнения болельщиков на этот счет разделились. Одни считают, что это заслуженный троллинг:

💬 «Нуньес повторил празднование Рэшфорда. ЭТО ДИКО СМЕШНО»;

💬 «Дарвин показал Рэшфорду, как надо играть в важных матчах»;

💬 «Так много удивительных вещей произошло за эти 90 минут, но Дарвин Нуньес, издевающийся над празднованием Рэшфорда после забитого гола, определенно одна из лучших»;

💬 «А Рэшфорд поделится его празднованием в своих сторис, как он делал со всеми другими?»;

💬 «Я обожаю этого парня!»

Другие же уверены, что это неподобающее отношение к сопернику:

💬 «А «Ливерпуль» заплатил почти 100 миллионов за его огромное эго?»;

💬 «Посмотри на его статистику и свою, прежде чем издеваться»;

💬 «Чем Рэшфорд заслужил такое отношение?»;

💬 «Это просто неуважительно, ничего более»;

💬 «Не могу поверить, что он повел себя так 😭»;

💬 «Это многое говорит о самом Дарвине».

А как считаете вы, правильно ли поступил Нуньес?