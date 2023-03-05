7 комментариев

После своего второго гола Нуньес затроллил Рэшфорда, спародировав его празднование. Не все болельщики считают, что это уместно
Мнения разделились.
Сегодня «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед», обыграв манкунианцев с безумным счетом 7:0.
Игроки команды Клоппа куражились как могли, 6 из 7 мячей они забили во втором тайме, воодушивившись после гола Гакпо на 43-й минуте.
Дарвин Нуньес оформил дубль, и свой второй гол он отпраздновал, скопировав Маркуса Рэшфорда, который в этот момент грустил на другой половине поля.
Рэшфорд действительно празднует так свой каждый гол, желая продемонстрировать, что качественный настрой и менталитет важнее всего. А еще он очень любит, когда кто-то копирует его фирменный жест и почти всегда выкладывает это в свои соцсети.
Мнения болельщиков на этот счет разделились. Одни считают, что это заслуженный троллинг:
💬 «Нуньес повторил празднование Рэшфорда. ЭТО ДИКО СМЕШНО»;
💬 «Дарвин показал Рэшфорду, как надо играть в важных матчах»;
💬 «Так много удивительных вещей произошло за эти 90 минут, но Дарвин Нуньес, издевающийся над празднованием Рэшфорда после забитого гола, определенно одна из лучших»;
💬 «А Рэшфорд поделится его празднованием в своих сторис, как он делал со всеми другими?»;
💬 «Я обожаю этого парня!»
Другие же уверены, что это неподобающее отношение к сопернику:
💬 «А «Ливерпуль» заплатил почти 100 миллионов за его огромное эго?»;
💬 «Посмотри на его статистику и свою, прежде чем издеваться»;
💬 «Чем Рэшфорд заслужил такое отношение?»;
💬 «Это просто неуважительно, ничего более»;
💬 «Не могу поверить, что он повел себя так 😭»;
💬 «Это многое говорит о самом Дарвине».
А как считаете вы, правильно ли поступил Нуньес?
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