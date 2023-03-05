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Артета просил судью добавить 7 минут – угадайте, на какой «Арсенал» забил победный мяч

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Микель Артета Микель Артета
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В субботу «Арсенал» красиво обыграл «Борнмут» (3:2), проигрывая к 60-й минуте 0:2. Победный мяч вколотил Рис Нелсон – шикарным ударом после отскока в дальний угол.

Любопытно, что на 90 минуте, когда арбитр выходил объявлять о добавленном времени, Микель Артета повернулся в его сторону и показал 7 пальцев. Артета, вероятно, на опыте понимал, сколько нужно добавить к игре. И как же красиво, что «Арсенал» оформил победу именно на последних секундах 97 минуты.

3 комментария

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Hella black
«Случайности не случайны» - мастер Угвей.
0
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Тиджани Бабангида
Артета - провидец
+1
0
+1
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Konstar
Все логично. Сразу после объявления 6 минут игрок Борнмута прилёг отдохнуть на полторы минуты
+7
0
+7
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