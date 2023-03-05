В субботу «Арсенал» красиво обыграл «Борнмут» (3:2), проигрывая к 60-й минуте 0:2. Победный мяч вколотил Рис Нелсон – шикарным ударом после отскока в дальний угол.

Любопытно, что на 90 минуте, когда арбитр выходил объявлять о добавленном времени, Микель Артета повернулся в его сторону и показал 7 пальцев. Артета, вероятно, на опыте понимал, сколько нужно добавить к игре. И как же красиво, что «Арсенал» оформил победу именно на последних секундах 97 минуты.