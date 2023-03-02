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«Ужасающий финал сюрприза на семидесятилетие». Пожилого фаната «Тоттенхэма» избили болельщики «Шеффилда»

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Футбол Футбол

Притом их команда победила.

1-го марта «Тоттенхэм» проиграл «Шеффилду» в 1/8 финала Кубка Англии. Однако, как оказалось, для некоторых фанатов «шпор» это стало не самым большим разочарованием дня.

Почти сразу после матча в соцсетях появилась ужасная история, где один из фанатов рассказал, что его 70-летнего отца избили после матча. Нападавшими были болельщики победившей команды.

«Спасибо за такой прекрасный прием, «Шеффилд». Вот такое случилось с моим папой по пути с матча этим вечером. Сейчас мы в машине скорой помощи по дороге в больницу. Это 70-летний мужчина. Это то, что некоторые из ваших «поклонников» посчитали уместным».

Дальше будут очень печальные кадры.

«Сейчас мы в больнице. Ждем снимков. Какой ужасный финал для сюрприза на 70-летие 😪 Мы думали, что результат «Тоттенхэма» был худшим моментом этого вечера».

«Вернулись в нашу комнату в отеле после 6 часов в больнице. Какая поистине ужасная ночь. Интересно, услышим ли мы что-нибудь от «Шеффилд Юнайтед»? Я уверен, что им было бы стыдно за своих «поклонников», которые это сделали».

Пострадавшей семье предложили помощь многие медиа и журналисты, но реакции ни от «Шеффилда», ни от «Тоттенхэма» пока не было.

Невероятная подлость от перешедших грань фанатов.

4 комментария

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krealpmoney
Им повезло, что стариком был не Майк Эрмантраут
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kuzen_Avi
а известно, что этот пожилой себе позволял?! )
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LLiriKK
Ответ Heisenberg
Что за звери это творят? Каким моральным уродом нужно быть, чтобы избить пожилого человека?
Нужно быть англичанином - островным вырожденцем без каких-либо моральных запретов и принципов. Посмотрите хотя бы на то, как их болельщики ведут себя на тех или иных турнирах, когда выезжают за пределы Туманного Альбиона, а также финал Евро-20.
0
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Heisenberg
Что за звери это творят? Каким моральным уродом нужно быть, чтобы избить пожилого человека?
+4
0
+4
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