А вот «Ливерпуль» и «Сити» смогли обойти.

У лондонского клуба тяжелые времена - «Челси» не выиграл ни одного из 8 последних выездных матчей в АПЛ. Это худшая серия лондонского клуба с марта 2001 года.

При этом «синие» забили лишь один гол в АПЛ после 60 последних ударов. В последних 12 матчах на счету «Челси» только 6 мячей – это худший показатель в лиге начиная с ноября.

Но мощнейшие траты еще могут окупиться – болельщикам рано посыпать голову пеплом.

Английские футбольные статистики подсчитали, что со дня основания АПЛ «Челси» потратил более 3 миллиардов долларов, «Манчестер Сити» - 2,5 миллиарда, «МЮ» - чуть больше 2 миллиардов, ненамного отстал «Ливерпуль» - чуть меньше 2 миллиардов.

При этом «аристократы» за это время завоевали 24 трофея, больше только у «Юнайтед» - 31 выигранный кубок. Вот полная статистика ТОП-6 АПЛ.

1. «Челси» 3.14 миллиарда – 24 трофея

2. «МанСити» 2.55 миллиарда – 14 трофеев

3. «МЮ» 2.17 миллиарда – 31 трофей

4. «Ливерпуль» 1.93 миллиарда – 17 трофеев

5. «Тоттенхэм» 1.70 миллиарда – 3 трофея

6. «»Арсенал» 1.68 миллиарда – 15 трофеев