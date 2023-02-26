Болельщики «Ньюкасла» берут пример с фанатов сборной Японии. После своих гуляний они убрали всю Трафальгарскую площадь 🫡
Прекрасный пример.
Болельщики «Ньюкасла» пошли по стопам японских фанатов и убрали всю Трафальгарскую площадь после бурной тусовки перед финалом Кубка английской лиги.
Тысячи болельщиков «сорок» приехали в Лондон, чтобы поддержать свою команду, которая наконец может поднять свой первый трофей после 68-летней засухи. Они заполонили весь центр столицы Англии, скандировали кричалки и запускали пиротехнику в цветах своей команды.
К фанатам даже присоединились рефери Майкл Оливер, который поддерживает «Ньюкасл», а также совладельцы клуба Мехрдад Годусси и Джейми Рубен.
Конечно же, там было выпито много алкоголя, а значит, осталось много разбросанных бутылок и банок. Но видео, разошедшееся по социальным сетям, демонстрирует, что фанаты отнеслись к вопросу мусора ответственно и убрали за собой всю территорию.
В сети даже появились фотографии «до и после», где видно, что болельщики не оставили ни единого следа своего праздника.
Видимо, они взяли пример с японских болельщиков, которые традиционно оставляют свои трибуны в идеальной чистоте после каждого матча и во время чемпионата мира мы вновь имели удовольствие наблюдать за их организованностью.
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