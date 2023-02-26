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Болельщики «Ньюкасла» берут пример с фанатов сборной Японии. После своих гуляний они убрали всю Трафальгарскую площадь 🫡

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Прекрасный пример.

Болельщики «Ньюкасла» пошли по стопам японских фанатов и убрали всю Трафальгарскую площадь после бурной тусовки перед финалом Кубка английской лиги.

Тысячи болельщиков «сорок» приехали в Лондон, чтобы поддержать свою команду, которая наконец может поднять свой первый трофей после 68-летней засухи. Они заполонили весь центр столицы Англии, скандировали кричалки и запускали пиротехнику в цветах своей команды.

К фанатам даже присоединились рефери Майкл Оливер, который поддерживает «Ньюкасл», а также совладельцы клуба Мехрдад Годусси и Джейми Рубен.

Конечно же, там было выпито много алкоголя, а значит, осталось много разбросанных бутылок и банок. Но видео, разошедшееся по социальным сетям, демонстрирует, что фанаты отнеслись к вопросу мусора ответственно и убрали за собой всю территорию.

В сети даже появились фотографии «до и после», где видно, что болельщики не оставили ни единого следа своего праздника.

Видимо, они взяли пример с японских болельщиков, которые традиционно оставляют свои трибуны в идеальной чистоте после каждого матча и во время чемпионата мира мы вновь имели удовольствие наблюдать за их организованностью.

4 комментария

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Машина Мощная
смысл в этом всего - тупо понты. Что мешает просто НЕ МУСОРИТЬ.
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Ned Stark
Вот что сказать..... болею за сорок с 96го Ширер....и прочие, сегодня может быть первый трофей за 57 лет, а не могу даже посмотреть, надо уже спать (у нас в Красноярске почти пол12го) и работал весь день и в 6 надо уже быть на ногах.... Удачи! Надеюсь, будет утром приятный сюрпиз, Howay The Lads! Так вроде...
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Фан Рубина
Интересно, это сами болельщики пока были бухими - кидали всё на землю, а как протрезвели - увидели, что наделали, устыдились и убрали? Или же мусорили и убирали разные группы, не особенно пересекающиеся между собой?
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blaugrano
Живём в то время, когда обычная человеческая культура и воспитанность воспинимается как героический поступок.
+4
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+3
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