Прекрасный пример.

Болельщики «Ньюкасла» пошли по стопам японских фанатов и убрали всю Трафальгарскую площадь после бурной тусовки перед финалом Кубка английской лиги.

Тысячи болельщиков «сорок» приехали в Лондон, чтобы поддержать свою команду, которая наконец может поднять свой первый трофей после 68-летней засухи. Они заполонили весь центр столицы Англии, скандировали кричалки и запускали пиротехнику в цветах своей команды.

К фанатам даже присоединились рефери Майкл Оливер, который поддерживает «Ньюкасл», а также совладельцы клуба Мехрдад Годусси и Джейми Рубен.

Конечно же, там было выпито много алкоголя, а значит, осталось много разбросанных бутылок и банок. Но видео, разошедшееся по социальным сетям, демонстрирует, что фанаты отнеслись к вопросу мусора ответственно и убрали за собой всю территорию.

В сети даже появились фотографии «до и после», где видно, что болельщики не оставили ни единого следа своего праздника.

Видимо, они взяли пример с японских болельщиков, которые традиционно оставляют свои трибуны в идеальной чистоте после каждого матча и во время чемпионата мира мы вновь имели удовольствие наблюдать за их организованностью.