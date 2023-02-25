В воскресенье, 26 февраля, на стадионе «Уэмбли» пройдет финал Кубка английской лиги – «Ман Юнайтед» сыграет против «Ньюкасла». Болельщики давно раскупили все билеты на игру, но похоже, не все попадут на стадион.

Один из болельщиков «Ньюкасла» лишился двух билетов на финал, стоимостью по 72 фунта стерлингов (6500 рублей) каждый. Алан Карлинг вернулся домой после работы и обнаружил, что его собака Руди нашла и разорвала в клочья билеты на важнейший поединок.

Болельщик выставил пса на продажу, написав:

«Это мой пес Руди. Он думает, что письма по почте — это вторжение в его дом. Пока я был на матче «Ньюкасла», почтальон принес письмо с билетами на финал Кубка лиги и просунул его в отверстие во входной двери. Руди среагировал и распотрошил конверт с билетами. Теперь буду смотреть игру дома по телевизору. Надеюсь, кто-то заплатит мне за собаку хотя бы пять фунтов».

А мы надеемся, что Руди попадет в добрые руки. 😢