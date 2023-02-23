На прошедшей пресс-конференции Эрик тен Хаг назвал «Ньюкасл» «раздражающим соперником» из-за больших пауз в игре.

«У них низший показатель по чистому игровому времени в чемпионате», - отметил Тен Хаг.

Статистика Opta подтверждает слова тренера «МЮ». Когда «Ньюкасл» на поле, мяч в игре 52,3% общего времени матча, но, несмотря на это, команда Эдди Хау расположилась на пятой строчке домашнего чемпионата и в любой момент готова потеснить команды из топ-4.

Лидером рейтинга является «МанСити» Хосепа Гвардиолы, за ним с небольшим отрывом следует «Ливерпуль», который, невзирая на статистику, пока лишь восьмой в АПЛ.

Вот статистика Opta по реальному игровому времени всех команд Премьер-лиги: