На матче между «Вулверхэмптоном» и «Фулхэмом» Гари Невилл присутствовал в качестве эксперта Sky Sports. Болельщики заметили его и зарядили кричалки «Гари Невилл – идиот».

Экс-защитник «МЮ» не стал делать вид, что он ничего не слышит – и даже посмеялся с ситуации. Гари заснял болельщиков на камеру, а те выразили ему респект (вероятно, за самоиронию) и поаплодировали.

Позже Невилл выложил видео в Твиттер, написав: «Гари Невилл – идиот».