In English, please
Блог

Фанаты в восторге от самоиронии Невилла. Ему кричали: «Гари Невилл – идиот»

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Гари Невилл Гари Невилл
Футбол Футбол

На матче между «Вулверхэмптоном» и «Фулхэмом» Гари Невилл присутствовал в качестве эксперта Sky Sports. Болельщики заметили его и зарядили кричалки «Гари Невилл – идиот».

Экс-защитник «МЮ» не стал делать вид, что он ничего не слышит – и даже посмеялся с ситуации. Гари заснял болельщиков на камеру, а те выразили ему респект (вероятно, за самоиронию) и поаплодировали.

Позже Невилл выложил видео в Твиттер, написав: «Гари Невилл – идиот».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Суворов
Идиот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий