«Ньюкасл» может завоевать первый трофей почти за 70 лет – в воскресенье команда Эдди Хау сыграет с «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги на «Уэмбли».

Пережив годы разочарований, болельщики «Ньюкасла» по понятным причинам взволнованы и, как ожидается, приедут в Лондон в огромном количестве. Однако для многих фанатов поездка может выглядеть немного иначе ожидаемого.

Все потому, что Лондонская Северо-Восточная железная дорога внесла корректировки в расписание поездов: рейсы из Лондона в Ньюкасл после 7 часов вечера воскресенья будут «сухими» – алкоголь будет запрещен.

Финал стартует в 16:30, а это значит, что тысячи болельщиков «Ньюкасла» останутся без алкоголя вне зависимости от результата матча.

Ассоциация футбольных болельщиков настроена негативно: «Мы давно выступаем против сухих поездов, которые нацелены на футбольных фанатов просто за то, что они футбольные фанаты в их выходной день».

Железнодорожная компания объяснила причину: «Решение было принято в сотрудничестве с британской транспортной полицией, чтобы предотвратить любое ненужное антиобщественное поведение, подпитываемое алкоголем. Мы хотим, чтобы фанаты получали удовольствие, но без риска травмировать других клиентов или наших коллег».

Любопытен и другой момент: Avanti West Coast, железнодорожный перевозчик по маршруту Лондон-Манчестер, не ввел аналогичную меру для болельщиков «Ман Юнайтед».