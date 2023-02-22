«Кевин, ты ли это?» Болельщики «Манчестер Сити» обнаружили видео с Кевином де Брюйне на карнавале💃 в Рио-де-Жанейро😱

Сразу вызвало подозрения, что бельгиец никак не маскировался.

С 17 по 21 февраля в Бразилии проходит грандиозное событие – ежегодный карнавал. На одном из видео с праздника болельщики «Сити» заметили молодого человека в форме клуба, подозрительно напоминающего Кевина де Брюйне.

Слава богу, молодой человек, пьяной походкой гуляющий по улицам Рио, оказался двойником бельгийца. Причем, при более близком рассмотрении, не очень-то на него похожим.