«Кевин, ты ли это?» Болельщики «Манчестер Сити» обнаружили видео с Кевином де Брюйне на карнавале💃 в Рио-де-Жанейро😱
Сразу вызвало подозрения, что бельгиец никак не маскировался.
С 17 по 21 февраля в Бразилии проходит грандиозное событие – ежегодный карнавал. На одном из видео с праздника болельщики «Сити» заметили молодого человека в форме клуба, подозрительно напоминающего Кевина де Брюйне.
Слава богу, молодой человек, пьяной походкой гуляющий по улицам Рио, оказался двойником бельгийца. Причем, при более близком рассмотрении, не очень-то на него похожим.
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