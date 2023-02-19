In English, please
Блог

«Чемпионы Европы? Мы тогда еще не родились, а вы не доживете!» «Ноттингем» очень гордится победами в ЛЧ - больше всего из-за этого страдает «МанСити»

Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Футбол Футбол

Так было и в минувший уикенд.

«Лесники» дважды в своей истории выигрывали Кубок европейских чемпионов – в 1979 и 1980 годах. С тех пор золотые времена «Ноттингема» уверенно канули в прошлое, а вот «Сити» со всеми своими деньгами и победами в АПЛ никак не может достичь желаемого кубка.

И об этом болельщики «лесников» напоминают «горожанам» при каждом возможно случае. В субботу на домашнем стадионе «Ноттингема» прошла очередная перекличка на эту тему:

«Чемпионы Европы! Вы никогда не сможете это спеть!»

«Чемпионы Европы? Вы еще тогда даже не родились!»

«Чемпионы Европы? Вы до этого никогда не доживете!»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий