«Чемпионы Европы? Мы тогда еще не родились, а вы не доживете!» «Ноттингем» очень гордится победами в ЛЧ - больше всего из-за этого страдает «МанСити»

Так было и в минувший уикенд.

«Лесники» дважды в своей истории выигрывали Кубок европейских чемпионов – в 1979 и 1980 годах. С тех пор золотые времена «Ноттингема» уверенно канули в прошлое, а вот «Сити» со всеми своими деньгами и победами в АПЛ никак не может достичь желаемого кубка.

И об этом болельщики «лесников» напоминают «горожанам» при каждом возможно случае. В субботу на домашнем стадионе «Ноттингема» прошла очередная перекличка на эту тему:

«Чемпионы Европы! Вы никогда не сможете это спеть!»

«Чемпионы Европы? Вы еще тогда даже не родились!»

«Чемпионы Европы? Вы до этого никогда не доживете!»