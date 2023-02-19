«Чемпионы Европы? Мы тогда еще не родились, а вы не доживете!» «Ноттингем» очень гордится победами в ЛЧ - больше всего из-за этого страдает «МанСити»
Так было и в минувший уикенд.
«Лесники» дважды в своей истории выигрывали Кубок европейских чемпионов – в 1979 и 1980 годах. С тех пор золотые времена «Ноттингема» уверенно канули в прошлое, а вот «Сити» со всеми своими деньгами и победами в АПЛ никак не может достичь желаемого кубка.
И об этом болельщики «лесников» напоминают «горожанам» при каждом возможно случае. В субботу на домашнем стадионе «Ноттингема» прошла очередная перекличка на эту тему:
«Чемпионы Европы! Вы никогда не сможете это спеть!»
«Чемпионы Европы? Вы еще тогда даже не родились!»
«Чемпионы Европы? Вы до этого никогда не доживете!»
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