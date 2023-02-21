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Тролль дня😂 Мальчик попросил Дарвина Нуньеса сделать совместное фото, а затем снял толстовку и продемонстрировал футболку🤦🏼‍♂️

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Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Футбол Футбол

Уругваец оценил.

Юный болельщик обратился к нападающему «Ливерпуля», который был в ресторане с семьей, с просьбой о фото – Дарвин не отказал, попозировал, улыбнулся в камеру, а затем мальчуган начал раздеваться.

Оказалось, что под толстовкой у него майка «МЮ» - заклятых врагов «мерсисайдцев».

Нуньес, увидев это, рассмеялся, впрочем, как и отец мальчика, который, судя по всему, делал фото.

3 комментария

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Sit
Просто мальчугану показали рекламу пепси про Бекхэма и юного фаната Ювентуса, примерно двадцатилетней давности )
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Liverpool735
Ответ Patriarkh Kirill
Вспомнил мальчика Челси -Ливерпуль(на выходе к матчу). Олды вспомнят
Да, тоже вспомнил. Пацан затроллил Стиви Джи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Patriarkh Kirill
Вспомнил мальчика Челси -Ливерпуль(на выходе к матчу). Олды вспомнят
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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