Тролль дня😂 Мальчик попросил Дарвина Нуньеса сделать совместное фото, а затем снял толстовку и продемонстрировал футболку🤦🏼♂️
Уругваец оценил.
Юный болельщик обратился к нападающему «Ливерпуля», который был в ресторане с семьей, с просьбой о фото – Дарвин не отказал, попозировал, улыбнулся в камеру, а затем мальчуган начал раздеваться.
Оказалось, что под толстовкой у него майка «МЮ» - заклятых врагов «мерсисайдцев».
Нуньес, увидев это, рассмеялся, впрочем, как и отец мальчика, который, судя по всему, делал фото.
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