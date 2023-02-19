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Атаку «Арсенала» остановили на 90-й минуте – Артета завелся и в ярости пародировал арбитра. Что стряслось?

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В субботу «Арсенал» вытянул труднейшие три очка на «Вилла Парке» в матче, по ходу которого дважды уступал в счете. К 90-й минуте счет был 2:2, «Арсенал» начинает быструю атаку, Эдегор шикарно переводит мяч в касание на другой фланг – и рефери останавливает игру. 6 игроков лондонцев бежали вперед на чужой половине поля!

Арбитр жестом попросил «Арсенал» ввести мяч в игру правильно – игроки расстроились, а традиционно спокойный Артета по-настоящему завелся: начал пародировать судью и его жест в саркастичной форме.

6 комментариев

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Мукунку хороший
Артета- красная карточка.. и бан на пару игр..
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Женя Борисов
хороший вчера однако был день. надеюсь такая победа даст эмоциональный заряд и пушкари вернут уверенность
+3
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+3
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Озил, озю и буду озить
Традиционно спокойный Артета? Если только на пресс-конференциях
+2
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+2
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Artem Sarapulov
Когда это Артета был спокойным? Совсем недавно ему журналисты задавали вопрос про избыточную эмоциональность во время матчей, не на пустом месте
+5
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+5
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Nuraly Amirov
Забавно )
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Алмаз Фахрутдинов
Не было бы это остановки, не случилось бы два шикарных года в конце) с победой, канониры)
+2
0
+2
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