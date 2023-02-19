Атаку «Арсенала» остановили на 90-й минуте – Артета завелся и в ярости пародировал арбитра. Что стряслось?

В субботу «Арсенал» вытянул труднейшие три очка на «Вилла Парке» в матче, по ходу которого дважды уступал в счете. К 90-й минуте счет был 2:2, «Арсенал» начинает быструю атаку, Эдегор шикарно переводит мяч в касание на другой фланг – и рефери останавливает игру. 6 игроков лондонцев бежали вперед на чужой половине поля!

Арбитр жестом попросил «Арсенал» ввести мяч в игру правильно – игроки расстроились, а традиционно спокойный Артета по-настоящему завелся: начал пародировать судью и его жест в саркастичной форме.