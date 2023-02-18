В 90-х «Арсеналом» правил «Клуб вторников»: заливали фанов «Тоттенхэма» огнетушителем, дрались с таксистом с мачете – но Венгер все изменил

Раздевалка «Арсенала» 1990-х годов была абсолютно сумасшедшей. Ей управляла буйная банда пьяниц с плохим поведением, называвших себя «Клубом вторника».

История начинается с того, что босс «Арсенала» Джордж Грэм дает команде выходной по средам – вечер вторника быстро превращается в неустанное пьянство. После целого дня, проведенного за барбекю, капитан Тони Адамс врезается на своем Ford Sierra в садовую стену на скорости 70 миль в час, и попадает за решетку на 56 дней. Да, это он передавал привет Вадиму Лукомскому пару лет назад.

За решеткой будущий капитан сборной Англии знакомится с мошенником по кредитным картами по имени Скотчи, который достает ему бутылку водки. Новый приятель Адамса спасает его от нападения двух скаузеров, планировавших сломать ему колени.

«Клуб вторника», главарь которого находится под арестом, приветствует нового члена: подписанного летом Джимми Картера. После шикарной первой тренировки новичок мочится на нападающего Перри Гроувза в переполненном лондонском пабе – хозяйка выгоняет его из паба навсегда.

Сбежав из-под ареста, Адамс зовет Парлора и устраивает мясной пир-барбекю в Pizza Hut Hornchurch, но им мешают фанаты «Тоттенхэма». Футболисты заливают их (и других обедающих) огнетушителем. «К тому времени, когда он закончил, я был похож на утонувшую крысу», – вспоминал один из них.

Раздраженный Джордж Грэм вызывает (все еще) капитана в свой кабинет: «Тони, просто держись подальше от неприятностей, хорошо?». «Да, босс», — отвечает Адамс. Вскоре после этого шокированные посетители одного бара сообщают о том, как голый Адамс танцует на сцене со стриптизершей.

В то время как в «Клубе вторника» происходит бойня, есть один человек, которому удается уберечь себя от неприятностей: вратарь Дэвид Симэн. Но даже он оказывается втянутым в эту грязную орбиту, когда бросает жену и уходит к девушке из рекламного агентства Хайбери. Когда в 1994 году «Арсенал» занял 12-е место, болельщики пришли в ярость... Появляются истории о команде, которую тошнит на обочине дороги после соревнования по еде (кто больше съест) по дороге домой сразу после игры против «Ньюкасла». «Стив Боулд выиграл с преимуществом в милю», – вспоминал Рэй Парлор, – «У него было девять обедов».

А тренер Джордж Грэм держится за голову, когда до него доходит известие об инциденте в Богнор-Реджисе. 21-летний Рэй Парлор получил стеклом в лицо после того, как в пьяном состоянии заявил обычным жителям: «Разве ты не знаешь, кто я такой?» Ему пришлось наложить 4 шва на лоб.

Спустя 6 месяцев Парлор снова в грязи. В последнюю ночь предсезонного тура в Гонконге он и Тони Адамс натыкаются на квартал «красных фонарей»: на них нападает таксист с мачете после того, как один из игроков подбросил ему под капот крекеры с креветками.

Футболисты почти ушли от скандала, но Парлора арестовывают, так как он опоздал на рейс домой. В конце концов его отпускают после уплаты штрафа, и он летит обратно в Лондон. В аэропорту его встречает раскаленный Джордж Грэм, который вручает ему колоссальный штраф в размере шестимесячной зарплаты.

Но вскоре Грэм сам попадает в беду. Вызывает удивление тот факт, что «Арсенал» выкладывает невероятно сумму за неизвестных скандинавских «звезд» Джона Дженсена и Пала Лайдерсена. Позже выясняется, что босс «Арсенала» прикарманил 400 000 фунтов стерлингов от изворотливого норвежского агента – и тут же был уволен.

В 1996-м на базу лондонцев приезжает долговязый француз. «Бонжур, меня зовут Арсен», – приветствует игроков Венгер.

– Увидимся завтра на тренировке

– Но завтра среда, босс (шепчет Тони Адамс)

– Увидимся завтра, Тони. В 8 утра.

На следующее утро Адамс, Диксон, Мерсон и Парлор входят в столовую. «Фруктовый салат?», — возмущаются игроки, – «Где бекон и яйца?» Повара нервно переминаются. «Такой еды больше не будет», — встревает Арсен», — «И ещё одно – больше никаких батончиков «Марс».

На следующей неделе команда скандирует «Мы хотим наши батончики «Марс» с задней части автобуса по дороге в Блэкберн. Когда Венгер предоставляет команде выходной во время предсезонного тура в 1997 году, Боулд и 5 товарищей по команде направляются в паб...

«Можно мне 35 пинт, — спрашивает он ошеломленного бармена, — и небольшой бокал вина для него», подмигивая французскому защитнику Жилю Гриманди. Увидев, как его приятели выпивают по 7 пинт каждый, контуженный Жиль убегает. Затем Боулд замечает, что французские игроки «Арсенала» курят возле кафе.

«Как мы собираемся выиграть лигу в этом году, когда мы все пьяны, а они курят?», – позже вспоминает Боулд. Но нововведения Венгера (запрет на 12 пинт и батончик «Марс» перед матчами) делают свое дело – «Арсенал» выигрывает Лигу и Кубок (дважды). А остальное, как говорится, уже история.