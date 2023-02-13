Грилиш снова удивил после матча: признался, что «Арсенал» играл намного лучше, и был в шоке от процента владения

Перенесенный матч «Ман Сити» и «Арсенала» привлек больше аудитории, чем игры ЛЧ. Арсенал уверенно лидировал в таблице с сентября, но последние матчи выдались не очень – 1 очко из 9 возможных.

«Сити» свалил лондонцев голами де Брюйне, Грилиша и Холанда. Победный – на счету Джека, и после матча он дал интервью в своем стиле: всего парочкой фраз удивил всех.

«Если честно, я не думаю, что мы на самом деле играли так хорошо. «Арсенал» играл намного лучше, они были лучшей командой.

У них было несколько шансов и все такое, но послушайте, если вы выигрываете титулы, вы должны выходить на такие стадионы и даже когда вы не в лучшей форме, выигрывать матчи», – заявил Грилиш.

А когда Джек узнал, что его команда владела мячом всего 36%, удивился сам и попросил не продолжать: «Тридцать шесть! Не хочу много говорить об этом».