Болельщики «Арсенала» запустили в де Брюйне две бутылки с трибун: реакция бельгийца - увернулся и подмигнул в ответ😉

У Кевина гол и пас, у «Сити» - первое место в АПЛ.

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 на «Эмирейтс» и вышел на первое место в Премьер-лиге.

Де Брюйне открыл счет великолепным ударом, а также отдал великолепный пас Эрлингу Холанду, который забил третий гол своей команды.

На 90-й минуте, когда де Брюйне шел вдоль кромки поля после замены, в него бросили несколько бутылок, но Кевин просто увернулся и подмигнул в ответ.