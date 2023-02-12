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Болельщики «Арсенала» запустили в де Брюйне две бутылки с трибун: реакция бельгийца - увернулся и подмигнул в ответ😉

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Футбол Футбол

У Кевина гол и пас, у «Сити» - первое место в АПЛ.

 «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1 на «Эмирейтс» и вышел на первое место в Премьер-лиге.

Де Брюйне открыл счет великолепным ударом, а также отдал великолепный пас Эрлингу Холанду, который забил третий гол своей команды.

На 90-й минуте, когда де Брюйне шел вдоль кромки поля после замены, в него бросили несколько бутылок, но Кевин просто увернулся и подмигнул в ответ.

2 комментария

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Leva Arutyunyan
Гений. Унизил во время и после игры
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Wex815
Первый
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