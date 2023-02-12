Никогда так не делайте. Фанат «Челси» полез на соперника – нарвался и уехал на коляске

В субботу «Челси» скатал очередную ничью – на этот раз с «Вест Хэмом» (1:1). Фанаты «синих» увидели только 1 победу любимого клуба в 2023 году, хотя сыграно уже 8 матчей. Неудивительно, что многие расстроены.

Один из недовольных болельщиков даже сорвался на фаната соперника – после игры он подошел к незнакомому болельщику «Вест Хэма» и начал кричать. Тот не выдержал и зарядил по лицу. Последствия – самые ужасные: фанат «Челси» улетел в нокаут, а после передвигался с помощью инвалидной коляски.