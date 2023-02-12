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Никогда так не делайте. Фанат «Челси» полез на соперника – нарвался и уехал на коляске

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В субботу «Челси» скатал очередную ничью – на этот раз с «Вест Хэмом» (1:1). Фанаты «синих» увидели только 1 победу любимого клуба в 2023 году, хотя сыграно уже 8 матчей. Неудивительно, что многие расстроены.

Один из недовольных болельщиков даже сорвался на фаната соперника – после игры он подошел к незнакомому болельщику «Вест Хэма» и начал кричать. Тот не выдержал и зарядил по лицу. Последствия – самые ужасные: фанат «Челси» улетел в нокаут, а после передвигался с помощью инвалидной коляски.

1 комментарий

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Lex Lex
да это жоска
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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