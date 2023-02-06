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Джеррард удалился за 38 секунд – но даже это не рекорд. Вспоминаем неповторимую и самую быструю красную карточку в мире

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В сезоне-2014/15 Стивен Джеррард выскочил на замену в матче с «Ман Юнайтед», но удалился уже через 38 секунд.  За это время он успел пойти в подкат, попытавшись отобрать мяч у Хуана Маты и наступил на ногу Андеру Эррере.

Возможно, удивитесь, но это не самое быстрое удаление в футболе. В октябре 2000 года арбитр матча «Кросс Фарм» – «Тонтон» дал стартовый свисток настолько громко, что даже зрителям на трибуне стало не по себе.

Футболист Ли Тодд находился ближе всех к судье, но отвлёкся на свои мысли. Громкий звук у его уха стал полнейшей неожиданностью – игрок вздрогнул, обматерил судью и тут же был удалён.⠀

Это стало самым быстрым удалением в истории футбола ― Ли Тодд отправился отдыхать на второй секунде матча. «Кто угодно поступил бы так же, я реально чуть не оглох», – вспоминал потом Тодд.

 

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