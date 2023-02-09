«МЮ» и «Ливерпуль» готовы побороться за спортивного директора «Монако»

По информации источников, «Ливерпуль» и «МЮ» заинтересованы в услугах Пола Митчелла, оба клуба хотят заполучить специалиста в качестве спортивного директора. Сейчас Митчелл работает в «Монако».

41-летний Пол Митчелл не соглашается на новый контракт с французской командой и надеется вернуться в Англию будущим летом, сообщает FootballTransfers.

Источники во Франции говорят, что он, скорее всего, перейдет в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». «Красные» кажутся более подходящим вариантом для Митчелла, поскольку нынешний спортивный директор клуба Джулиан Уорд покидает свой пост в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» назначил Джона Мерто своим футбольным директором в 2021 году. Но клуб давно интересуется Митчеллом. Его очень хотел видеть в команде Ральф Рангник, поскольку у них был опыт совместной работы в «Лейпциге».

Пол Митчелл добился огромного успеха с «Тоттенхэмом» и «Саутгемптоном» в Премьер-лиге на посту спортивного директора клубов. При нем Садьо Мане попал в «Саутгемптон» за 10 млн фунтов, а Сон Хын Мин в «Тоттенхэм» за 22 млн.