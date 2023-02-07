«Адвокаты «Ман Сити» пустят этих мелких тупиц из АПЛ на фарш». Музыкант Лиам Галлахер встал на защиту любимого клуба
Британский рок-музыкант, бывший вокалист группы Oasis и ярый фанат «МанСити» Лиам Галлахер вышел из себя, узнав об обвинениях в адрес любимой команды.
Увидев сообщения о том, что «Сити» грозит штраф а многочисленные нарушения финансового fair play, Галлахер выразил свое отношение к ситуации в Twitter:«Адвокаты «Ман Сити» пропустят через мясорубку этих мелких тупиц из АПЛ». «АПЛ устроила натуральный наезд. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и всех остальных, говнюки». Что ж, похоже, Галлахер серьезно переживает, что его команда может получить наказание за свои незаконные действия, поэтому призывает расследовать сделки каждого клуба АПЛ.
.
* замечу не он сам, а адвокаты)
Каллахер: https://m.youtube.com/watch?v=0OipIZ_rW0I