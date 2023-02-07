In English, please
Блог

«Адвокаты «Ман Сити» пустят этих мелких тупиц из АПЛ на фарш». Музыкант Лиам Галлахер встал на защиту любимого клуба

Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы
Футбол Футбол

Британский рок-музыкант, бывший вокалист группы Oasis и ярый фанат «МанСити» Лиам Галлахер вышел из себя, узнав об обвинениях в адрес любимой команды.

Увидев сообщения о том, что «Сити» грозит штраф а многочисленные нарушения финансового fair play, Галлахер выразил свое отношение к ситуации в Twitter:

«Адвокаты «Ман Сити» пропустят через мясорубку этих мелких тупиц из АПЛ». «АПЛ устроила натуральный наезд. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и всех остальных, говнюки». Что ж, похоже, Галлахер серьезно переживает, что его команда может получить наказание за свои незаконные действия, поэтому призывает расследовать сделки каждого клуба АПЛ.

 

.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vladimir.kostrichko
Теперь понятно кем вдохновляются местные юзеры - фанаты этого проекта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mansur_axe
Закон для всех один, проведите массовую проверку всех лиг не взирая ни на какие авторитеты и владельцев клуба. То что Шейхи не нравятся англосаксам давно известно, пытаются задавить уже который раз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Вчера же уже пускал* на фарш. Или спьяну забыл и по новой?

* замечу не он сам, а адвокаты)

Каллахер: https://m.youtube.com/watch?v=0OipIZ_rW0I
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий