«Адвокаты «Ман Сити» пустят этих мелких тупиц из АПЛ на фарш». Музыкант Лиам Галлахер встал на защиту любимого клуба

Британский рок-музыкант, бывший вокалист группы Oasis и ярый фанат «МанСити» Лиам Галлахер вышел из себя, узнав об обвинениях в адрес любимой команды.

Увидев сообщения о том, что «Сити» грозит штраф а многочисленные нарушения финансового fair play, Галлахер выразил свое отношение к ситуации в Twitter:

«Адвокаты «Ман Сити» пропустят через мясорубку этих мелких тупиц из АПЛ». «АПЛ устроила натуральный наезд. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и всех остальных, говнюки».Что ж, похоже, Галлахер серьезно переживает, что его команда может получить наказание за свои незаконные действия, поэтому призывает расследовать сделки каждого клуба АПЛ.

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