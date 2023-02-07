«Единственное преступление, которое совершил «Сити» - украл мяч в большинстве игр». 😡 Мнение болельщиков по поводу скандала с чемпионами Англии

Есть пять стадий принятия горя...

«Манчестер Сити» попал в центр внимания после того, как клубу было предъявлено обвинение в нарушении десятков правил финансового фейр-плей в течение девяти сезонов.

АПЛ передала дело в независимую комиссию, и горожан могут серьезно наказать, если будет доказана их вина.

Есть вероятность, что клуб получит серьезный вычет очков или даже будет исключен из чемпионата.

Большинство фанатов «Сити» все еще в шоке. Некоторые думают, что их клуб не сделал ничего плохого, в то время как другие боятся, что это только начало.

Вот как сообщество «Man City Reddit» отреагировало на новости.

💭 Brendan110_0: «Единственное футбольное преступление, которое совершил «Сити» - кража 80% мяча в большинстве игр».

💭 Fantastic_Painter_15: «Нет, приятель, прости, но ты пока не можешь этого сказать. Отчеты «Сити» являются одними из, если не самыми тщательно изученными в истории спорта, и существуют уже более десяти лет. Ни одно финансовое нарушение НИКОГДА не было обнаружено и доказано против «Сити». Ни разу. Эта идея о том, что мы внезапно виновны в сотнях нарушений, которые никто никогда раньше не замечал, являются абсолютным заблуждением. Это совершенно смешно, когда вы говорите об этом вслух и действительно так думаете».

💭 Horbu: «Мы невиновны до тех пор, пока вина не будет доказана или что-то не изменится, и я никогда не видел, чтобы другие клубы были взломаны и расследованы таким образом, поэтому я не знаю, что они сделали или не сделали».

💭 Iswaterreallywet: «Тратить деньги на свою команду - это серьезное преступление? Мне плевать, какие произвольные правила установила лига, которые мешают людям тратить деньги, чтобы держать команду на вершине».

💭 Avikhyp3: «Можем ли мы перестать вести себя так, как будто мы невиновны или так, будто мы сделали то, чего не делали другие? Какое бы наказание мы ни получили, мы, скорее всего, его заслуживаем».

💭 Lennowitz: «Это и ничего больше. Мы, вероятно, делали что-то незаконно, особенно в первые годы после приобретения. Мы примем любое наказание и преодолеем его. Перестаньте играть в карты на жертвы...».

💭 LilEscobarz: «Какова эта повестка дня? «Сити» потратил намного больше, чем они заработали за счет своих доходов, и финансировался целым государством. Насколько это справедливо по отношению к другим командам в лиге?».