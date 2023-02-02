«Ты заставил меня гордиться тобой». Конте не был на игре из-за операции, но нашел силы поздравить Кейна по телефону

Вчерашний вечер Харри Кейн запомнит надолго: на 15-й минуте с передачи Хейбьерга форвард «Тоттенхэма» вколотил победный мяч в ворота Эдерсона и обновил еще один рекорд.

Для Кейна этот гол стал 267-м за «Тоттенхэм» во всех соревнованиях – клубный рекорд. А еще Харри добрался до отметки в 200 мячей в Премьер-лиге – ушло всего 303 матча. Впереди Уэйн Руни (208 голов за 491 игру) и Алан Ширер (260 за 441).

Не менее памятное событие произошло уже раздевалке. Антонио Конте, днями ранее отправившийся на операцию по удалению желчного пузыря, не присувтвсовал на игре, но нашел силы позвонить Кейну после матча.

Окружающий шум мешает разобрать фразы полностью, но одна слышна достаточно четко.

«Ты заставил меня гордиться тобой», – сказал Антонио.

(Хороший звук – с 15 секунды)