Стало известно точное время перехода Энцо в «Челси» – все очень тонко

«Челси» гнался за Энцо Фернандесом с конца чемпионата мира-2022. Переговоры затянулись, и во второй половине трансферного окна новых новостей по интересу лондоцев не было. Однако в последний день окна, 31 января, «Челси» урвал полузащитника за сумасшедшие 120 млн евро.

Официальное объявление поступило в самый последний момент. Sky Sports сообщает, что окончательное соглашение было достигнуто в 21:15 по Гринвичу, то есть 00:15 по МСК. Дедлайн – 03:00 по МСК.

Это означает, что у лондонцев было менее трех часов, чтобы подготовить все документы.

В конце концов, все обошлось, но официальное объявление о сделке пришлось отложить до утра среды, поскольку в этот момент игрок только вылетал в Лондон.

«Челси» заплатит «Бенфика» в общей сложности 121 миллион евро. Первый платеж составит 30 миллионов, а остальная часть будет выплачена еще пятью частями.