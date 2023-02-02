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Hola Enzo🤠 Фернандес - официально игрок «Челси»: первые фото и видео аргентинца в статусе «аристократа»🔥

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Фернандес выглядит самым счастливым человеком в мире.

«Челси» только к обеду 1 февраля подтвердил переход Энцо Фернандеса из «Бенфики». Ранее «Бенфика» сообщила, что получит за 22-летнего полузащитника 121 миллион евро. Оплата будет произведена несколькими траншами, первый – на сумму 45 млн евро. Остальные пять – по 15 млн. Сообщалось, что контракт Энцо с «Челси» будет рассчитан до лета 2031 года.

Энцо тем временем уже летел в Лондон.

Быстро определился с номером.

Поучаствовал в в съемках крутого видео.

И попозировал в качестве самого счастливого человека на Земле прямо сейчас.

1 комментарий

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Зуев,
Это всё равно не может ФК мему обыграть грозный Фулхэм
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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