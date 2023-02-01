Гари Невилл рассуждает о шансах «МЮ» и «Ливерпуля» на победу в АПЛ: кто выиграет чемпионат быстрее?

Легенда «МЮ» Гари Невилл уверен, что у его бывшего клуба есть все шансы выиграть АПЛ раньше, чем это сделает «Ливерпуль».

«Я считаю, что «МЮ» скорее выиграет АПЛ, чем «Ливерпуль». Если меня спросят, выиграют ли снова «красные» чемпионат при Юргене Клоппе, то я отвечу, что не знаю. Кто станет новым владельцем клуба? Будут ли новые инвестиции? И насколько серьезные?», - говорил Невилл ECHO.

«Если Клопп останется у руля команды и получит 200-300 млн на трансферы, то конечно, «Ливерпуль» сможет выиграть снова. Но если они не сделают серьезных вложений, то будет сложно конкурировать с «Сити», «МЮ» и «Челси», так Клоппу будет в разы тяжелее выиграть АПЛ».

«Красные дьяволы» под руководством Эрика тен Хага прогрессируют и комфортно расположились на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 39 очков после 20 матчей. А вот дела подопечных Юргена Клоппа идут хуже: у них 29 очков после 19 игр и девятое место в домашнем чемпионате.