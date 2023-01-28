«Челси» дразнит болельщиков скорым официальным объявлением трансфера Энцо Фернандеса, обновляя биографию в соцсетях

Уже делали так с Мудриком.

«Челси» готовится официально объявить о переходе Энцо Фернандеса после заключения соглашения с «Бенфикой».

И так же, как с переходом Михаила Мудрика , «синие» используют свои социальные сети, чтобы вызвать внимание болельщиков.

Рано утром в среду описание аккаунтов «Челси» в Instagram и Twitter были стерты дочиста, а затем обновлены, но уже включали смайлики, связанные с Фернандесом.

В обновленной биографии социальных сетей теперь есть флаг Аргентины (родной для Энцо) и трофей (четкая отсылка к недавнему триумфу 22-летнего футболиста на чемпионате мира ).

Инстаграм

Твиттер