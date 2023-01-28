In English, please
Блог

«Челси» дразнит болельщиков скорым официальным объявлением трансфера Энцо Фернандеса, обновляя биографию в соцсетях

Челси Челси
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Клубы
Бенфика Бенфика
Футбол Футбол

Уже делали так с Мудриком.

 «Челси» готовится официально объявить о переходе Энцо Фернандеса после заключения соглашения с «Бенфикой».

И так же, как с переходом Михаила Мудрика , «синие» используют свои социальные сети, чтобы вызвать внимание болельщиков.

Рано утром в среду описание аккаунтов «Челси» в Instagram и Twitter были стерты дочиста, а затем обновлены, но уже включали смайлики, связанные с Фернандесом.

В обновленной биографии социальных сетей теперь есть флаг Аргентины (родной для Энцо) и трофей (четкая отсылка к недавнему триумфу 22-летнего футболиста на чемпионате мира ).

Инстаграм

Твиттер

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DanielCarvalho
почему сразу Энцо?
может Боули понравился жест Мартинеса в финале, они его купили)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий