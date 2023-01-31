Выбираем лучший январский трансфер АПЛ: Бруну, Суарес, Видич или Ван Дейк?
«Ливерпуль» и «МЮ» умеют делать важные трансферы в январе.
К примеру, «МЮ» в январе покупал Бруну Фернандеша, который сейчас является ключевым игроком команды.
А когда-то давно в январе был также приобретен Неманья Видич, который стал основным центральным защитником на долгие годы.
«Ливерпуль» и тут соперничает с «МЮ». «Красные» как-то купили в январе Луиса Суареса. Что было дальше вы, наверное, знаете.
А еще не так давно был трансфер Вирджила Ван Дейка из «Саутгемптона». Тоже в январе.
SPORTbible в твиттере провела такой же опрос, победу одержал Луис Суарес. С большим отрывом:
The top four answers:— SPORTbible (@sportbible) January 31, 2023
Согласны? Давайте выберем лучший январский трансфер из этих четырех вариантов. Пишите в комментариях!
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