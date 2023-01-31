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Выбираем лучший январский трансфер АПЛ: Бруну, Суарес, Видич или Ван Дейк?

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«Ливерпуль» и «МЮ» умеют делать важные трансферы в январе. 

К примеру, «МЮ» в январе покупал Бруну Фернандеша, который сейчас является ключевым игроком команды. 

А когда-то давно в январе был также приобретен Неманья Видич, который стал основным центральным защитником на долгие годы. 

«Ливерпуль» и тут соперничает с «МЮ». «Красные» как-то купили в январе Луиса Суареса. Что было дальше вы, наверное, знаете. 

А еще не так давно был трансфер Вирджила Ван Дейка из «Саутгемптона». Тоже в январе. 

SPORTbible в твиттере провела такой же опрос, победу одержал Луис Суарес. С большим отрывом: 

Согласны? Давайте выберем лучший январский трансфер из этих четырех вариантов. Пишите в комментариях!

5 комментариев

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Darkwood Clan
Почему вместо сайта в стэндофф перекидывает ?
0
0
0
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Nury Annageldiew
Ответ Леонид Ботвинник
Без сомнения Видич. На долгие годы.
Бруну тоже в деле, а так если брать, лишь Видич брал в АПЛ трофеи больше чем выше указанных.
+1
0
+1
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2ran
Неманья
+1
0
+1
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headmaster
Всегда вопрос критерия. Если по немедленному результату - то Бруну. Если в дальнейшем по совокупности - то конечно Видич
+6
0
+6
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Леонид Ботвинник
Без сомнения Видич. На долгие годы.
+8
0
+8
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