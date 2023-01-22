Суперкомпьютер пересмотрел итоги сезона АПЛ. Болельщики «Ливерпуля» вряд ли будут довольны

«Арсенал» вернул первое место, а «Юнайтед» вне борьбы за титул.

В воскресенье «Юнайтед» потерпел разочаровывающее поражение от «Арсенала» на выезде со счетом 3:2. «Ливерпуль» же скатал нулевую ничью с «Челси».

Эксперты FiveThirtyEight недавно обновили свои прогнозы на сезон-2022/23: «красные дьяволы» по-прежнему стремятся занять третье место, а «мерсисайдцы» могут остаться без Лиги чемпионов.

Модель показывает, что команда Тен Хага выбыла из борьбы за титул и вряд ли включится в нее. Также стоит отметить, что «Челси» останется без еврокубков.

Топ-8 АПЛ сезона-2022/23 по версии FiveThirtyEight