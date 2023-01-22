In English, please
Блог

Суперкомпьютер пересмотрел итоги сезона АПЛ. Болельщики «Ливерпуля» вряд ли будут довольны

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
Клубы
Футбол Футбол

«Арсенал» вернул первое место, а «Юнайтед» вне борьбы за титул.

В воскресенье «Юнайтед» потерпел разочаровывающее поражение от «Арсенала» на выезде со счетом 3:2. «Ливерпуль» же скатал нулевую ничью с «Челси».

Эксперты FiveThirtyEight недавно обновили свои прогнозы на сезон-2022/23: «красные дьяволы» по-прежнему стремятся занять третье место, а «мерсисайдцы» могут остаться без Лиги чемпионов.

Модель показывает, что команда Тен Хага выбыла из борьбы за титул и вряд ли включится в нее. Также стоит отметить, что «Челси» останется без еврокубков.

Топ-8 АПЛ сезона-2022/23 по версии FiveThirtyEight

 

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Нахрен такое предсказание, когда его постоянно меняют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
toxasel
Осьминог Пауль лучше предсказывал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Белянский
Ответ Леонид Ботвинник
Удобный супер компьютер. Чем то напоминает - моё слово, я дал , я и забрал.
Как мои обещания, которые действуют 1 день
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Люди Как люди
Помоему топ 6 будут в первой 6ке, 1.Арсенал 2.МС и остальная 4ка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WilJkeee
Ответ maxwad27
Я так понимаю, внутри этого суперкомпьютера сидит 1 индус, который просто меняет проценты после результатов очередного тура. Вот это предсказания!
Или пакистанец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
malama47
Ответ Hella black
Арсенал 💪🏼 АПЛ наш Сити 🥈 место,без вопросов. А вот по поводу третьего и четвёртого,очень даже интересно 🧐 МЮ бронза,сороки на 4 месте в первый же полноценный сезон с шейхами у руля ! А самое главное Брайтон,просто красавчики 👏🏼 Если закончат чемп выше Ливера и Челси,будет просто песня.
Хотелось бы увидеть на 3-4 местах Ньюкасл и Брайтон. Попадание в ЛЧ позволило бы Брайтону сохранить состав и даже закупиться дополнительно. У нюкасла и без этого есть деньги. Это бы обеспечило просто сумасшедший следующий сезон в АПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadiay
Вспомнил фильм "Самая обаятельная и привлекательная"
- Даже ЭВМ это подтвердила.
- Ну если ЭВМ... Мне в ЭВМ спорить нечего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ненавидящий2.0
каждую неделю менять мнение, что в этом "супер"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Чижов
Ага,этот же супер компьютер предсказал в начале сезона,победу Ливерпуля)))) Ещё кому то интересно мнение электроники?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quintin07
Ответ Hella black
Арсенал 💪🏼 АПЛ наш Сити 🥈 место,без вопросов. А вот по поводу третьего и четвёртого,очень даже интересно 🧐 МЮ бронза,сороки на 4 месте в первый же полноценный сезон с шейхами у руля ! А самое главное Брайтон,просто красавчики 👏🏼 Если закончат чемп выше Ливера и Челси,будет просто песня.
идем от матча к матчу, так правильнее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BARCLAYS
В какой компании собирают эти компы? Не одна г н и д а не спросил этот вопрос такие огромные не малые Деньги стоят.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bellevue
Ответ sinkindragon@gmail.com
слабо представляю что Ливерпуль будет 5-м , вообще ж нет предпосылок что мы будем выше Тоттенхема
Мы будем выше Тотенхема
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yurchik07
Ещё не факт,что Мю вообще не вылетит из четверки.Пока это просто бред и не более.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio Podval
Ответ Hella black
Арсенал 💪🏼 АПЛ наш Сити 🥈 место,без вопросов. А вот по поводу третьего и четвёртого,очень даже интересно 🧐 МЮ бронза,сороки на 4 месте в первый же полноценный сезон с шейхами у руля ! А самое главное Брайтон,просто красавчики 👏🏼 Если закончат чемп выше Ливера и Челси,будет просто песня.
Рановато еще про апл наш, не сглазь...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
У компа режим: кручу верчу, обмануть хочу)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ Hella black
Арсенал 💪🏼 АПЛ наш Сити 🥈 место,без вопросов. А вот по поводу третьего и четвёртого,очень даже интересно 🧐 МЮ бронза,сороки на 4 месте в первый же полноценный сезон с шейхами у руля ! А самое главное Брайтон,просто красавчики 👏🏼 Если закончат чемп выше Ливера и Челси,будет просто песня.
Я тоже надеюс Арсенал вазмёт чемпионства и я увыжи это первий раз болею с 2008 года но нужно подаждат и надеятся осталос 18 игр это 54 очка
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Ответ sinkindragon@gmail.com
слабо представляю что Ливерпуль будет 5-м , вообще ж нет предпосылок что мы будем выше Тоттенхема
Думаю внутри компютера шкаф с обувими
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxwad27
Я так понимаю, внутри этого суперкомпьютера сидит 1 индус, который просто меняет проценты после результатов очередного тура. Вот это предсказания!
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Удобный супер компьютер. Чем то напоминает - моё слово, я дал , я и забрал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
Супер-компьютер??... думал это раздевалка МЮ..))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Арсенал 💪🏼 АПЛ наш
Сити 🥈 место,без вопросов.
А вот по поводу третьего и четвёртого,очень даже интересно 🧐
МЮ бронза,сороки на 4 месте в первый же полноценный сезон с шейхами у руля !
А самое главное Брайтон,просто красавчики 👏🏼
Если закончат чемп выше Ливера и Челси,будет просто песня.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sinkindragon@gmail.com
слабо представляю что Ливерпуль будет 5-м , вообще ж нет предпосылок что мы будем выше Тоттенхема
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
r24y48pvqr
Блин, я также могу предсказывать как этот компьютер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий