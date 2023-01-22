Суперкомпьютер пересмотрел итоги сезона АПЛ. Болельщики «Ливерпуля» вряд ли будут довольны
«Арсенал» вернул первое место, а «Юнайтед» вне борьбы за титул.
В воскресенье «Юнайтед» потерпел разочаровывающее поражение от «Арсенала» на выезде со счетом 3:2. «Ливерпуль» же скатал нулевую ничью с «Челси».
Эксперты FiveThirtyEight недавно обновили свои прогнозы на сезон-2022/23: «красные дьяволы» по-прежнему стремятся занять третье место, а «мерсисайдцы» могут остаться без Лиги чемпионов.
Модель показывает, что команда Тен Хага выбыла из борьбы за титул и вряд ли включится в нее. Также стоит отметить, что «Челси» останется без еврокубков.
Топ-8 АПЛ сезона-2022/23 по версии FiveThirtyEight
- Даже ЭВМ это подтвердила.
- Ну если ЭВМ... Мне в ЭВМ спорить нечего.
Сити 🥈 место,без вопросов.
А вот по поводу третьего и четвёртого,очень даже интересно 🧐
МЮ бронза,сороки на 4 месте в первый же полноценный сезон с шейхами у руля !
А самое главное Брайтон,просто красавчики 👏🏼
Если закончат чемп выше Ливера и Челси,будет просто песня.