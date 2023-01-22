🎥 Невилл и Каррагер покоряют ТикТок. Сняли тренд, который очень развеселил фанатов

Заклятые друзья Каррагер и Невилл после футбольной карьеры обосновались на британском телевидении.

Эфиров Sky Sports экс-футболистом стало мало, они решили покорить интернет и начали с ТикТока. Невилл и Каррагер сняли тренд, в котором должны были показать, кто из них больше соответствует тому или иному утверждению. Экспертам предложили ответить на такие вопросы:

«У кого лучшая прическа?»; «Кто был лучшим защитником?»; «Кто лучше танцует?»; «Кто лучше готовит?»; «Кто лучший эксперт?»; «Чей стиль лучше?»; «Кто, скорее всего, победит в армрестлинге?»; «Кто, скорее всего, выиграет спор?»; «Кто лучше поет?»; «Кто, скорее всего, опоздает?».

А вот как ответили новоиспеченные тиктокеры:

Фанатов видео экс-игроков очень развеселило. Болельщиков позабавило то, как нелепо и комично выглядят Невилл и Каррагер.

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Это так плохо, что уже хорошо».

💭 «Они все видео стоят, как персонажи видеоигры! Так смущаются, что перестают быть похожими на живых людей».

💭 «А почему не было вопроса типа: «Кому Роналду, скорее всего, не пожмет руку?» Было бы очень актуально».

💭 «Черт, они такие милые! Мой отец выглядит так же, когда пытается сделать что-то молодежное».

💭 «Единственный случай, когда мне приятно наблюдать за дружбой игрока «Ливерпуля» с футболистом «МЮ», Гари и Джейми ужасно забавные».

💭 «Боже, им так неловко! Чувствую их смущение через экран».

💭 «Этому тренду уже сто лет, а они решили сделать его только сейчас? Хотя в их случае все выглядит вполне логично».

💭 «Они выглядят совершенно нелепо, но это очаровательно, согласитесь».

💭 «Гари, Джейми, подмигните два раза, если вас держат в заложниках!»

Как считаете, это кринж или все-таки рофл?