Фанат спросил у Беллингема, перейдет ли он в «МЮ». Ответ Джуда из трех слов

Джуд Беллингем, пожалуй, самый желанный футболист для всех грандов.

Фанаты многих команд хотят видеть англичанина в своих любимых клубах. Поклонники «Манчестер Юнайтед» не стали исключением. Одному болельщику удалось напрямую спросить у Джуда, перейдет ли он в «МЮ».

Полузащитник ответил так: «Нет. Не глупи».

По информации The Telegraph, Беллингем стал главной целью «Юнайтед» на летнее трансферное окно. Тен Хаг даже готов строить команду вокруг него.

При этом Кристиан Фальк из Sport Bild сообщил, что в борьбе за игрока пока лидирует «Ливерпуль». Во время ЧМ Джуд много времени проводил именно с игроками «красных», особое влияние на юношу оказывал Хендерсон.

Что выберет Джуд: «МЮ», «Ливерпуль», а может, он вообще останется в Бундеслиге? Пишите ваше мнение в комментариях.