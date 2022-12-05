Фанат спросил у Беллингема, перейдет ли он в «МЮ». Ответ Джуда из трех слов
Джуд Беллингем, пожалуй, самый желанный футболист для всех грандов.
Фанаты многих команд хотят видеть англичанина в своих любимых клубах. Поклонники «Манчестер Юнайтед» не стали исключением. Одному болельщику удалось напрямую спросить у Джуда, перейдет ли он в «МЮ».
Полузащитник ответил так: «Нет. Не глупи».
По информации The Telegraph, Беллингем стал главной целью «Юнайтед» на летнее трансферное окно. Тен Хаг даже готов строить команду вокруг него.
При этом Кристиан Фальк из Sport Bild сообщил, что в борьбе за игрока пока лидирует «Ливерпуль». Во время ЧМ Джуд много времени проводил именно с игроками «красных», особое влияние на юношу оказывал Хендерсон.
Что выберет Джуд: «МЮ», «Ливерпуль», а может, он вообще останется в Бундеслиге? Пишите ваше мнение в комментариях.
Комментарии