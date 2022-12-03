«ПСЖ» готов сделать Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире: стала известна возможная зарплата футболиста
По сообщениям Daily Mail, «ПСЖ» готовит предложение по контракту для Маркуса Рэшфорда, которое может сделать его одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.
Соглашение нападающего с «МЮ» истекает в июне 2023 года, а значит, что с января Маркус может вести переговоры с иностранными клубами.
В «ПСЖ» готовы платить Рэшфорду 850 000 фунтов в неделю, если он сделает выбор в пользу Парижа.
У «Юнайтед» есть возможность продлить контракт Маркуса еще на год, но в клубе заинтересованы заключить с ним более длительное соглашение.
Маркус Рэшфорд завершил свое участие на чемпионате мира в Катаре после поражения сборной Англии в матче с Францией в четвертьфинале турнира.
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