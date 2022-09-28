Беллингемов хватит на всех: у Джуда есть младший брат, и только посмотрите, как они похожи🔥😱

Тоже полузащитник и тоже играет за «Бирмингем».

В то время как старший брат был признан лучшим игроком сборной Англии в матче против Германии, младшего признали лучшим Кубке Пинатар в Испании, где он в составе сборной Англии до 18 лет играл с Нидерландами, Фарерскими островами и Бельгией.

Не так давно Беллингем-младший подписал с «Бирмингемом» первый профессиональный контракт – по местным законам он не мог сделать этого до наступления 17-летия.

Молодого полузащитника хотела перехватить «Боруссия» - боссы Дортмунда следили за Джобом, который играет на позиции 10-ки, и планировали с помощью его контракта сохранить в команде старшего брата Джуда.

Оттолкнет ли формальный контракт молодого игрока немецкую сторону пока неясно. И Bild, и Daily Mail сообщали, что дортмундцы внимательно наблюдали за Джобом после его подвигов в первой команде, за которую он начал играть, когда ему было всего 16 лет.

Беллингхэм-младший дебютировал за «синих» в возрасте 16 лет, выйдя на замену в матче против «Плимута» в Кубке Англии в январе. В этом сезоне он трижды появлялся на поле со скамейки запасных в Чемпионшипе.

Беллингем-старший Джуд провел 44 матча за «Бирмингем» — он также дебютировал за «синих» в возрасте 16 лет — а вскоре уже оказался в «Боруссии», которого заплатила за юношу 25 миллионов фунтов стерлингов. Джуд стал самым дорогим 17-летним в истории футбола. Братья удивительно похожи внешне.

Похоже, если кому-то из троицы «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» не удастся заполучить Джуда Беллингема, сумма трансфера которого оценивается в 130 миллионов фунтов, у них всегда есть запасной вариант.