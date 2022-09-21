«Ливерпуль» мог купить Беллингема еще в 2014 году – за 9 тысяч фунтов. Сейчас «Реал» и «МЮ» готовы заплатить 150 миллионов

«Ливерпуль» также заинтересован в подписании контракта с Джудом Беллингемом, сообщает Athletic.

Интересно, что полузащитник мог присоединиться к «красным», когда был игроком «Бирмингема» в возрасте 11 лет.

В то время у него был двухдневный просмотр в академии «Ливерпуля». Тренеры молодежки «красных» были впечатлены Джудом и предложили ему перейти в «Ливерпуль».

Однако семья Беллингема отклонила предложение, так как не хотела покидать Бирмингем и переезжать в другой город.

В то время «Ливерпуль» заплатил бы всего 9000 фунтов стерлингов в качестве компенсации за игрока, чья трансферная стоимость на данный момент превышает 150 миллионов фунтов.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг рассказал для Football Daily, что англичанин точно покинет дортмундский клуб летом 2023-го. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – основные претенденты на 19-летнего хавбека.

Ранее неоднократно сообщалось, что интерес к Беллингему проявляет и «Реал».

Срок действующего контракта Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года, отступные в нем не прописаны.