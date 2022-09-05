Топ-50 клубов с самыми большими фондами заработной платы в Европе. «МЮ» и «Ливерпуль» – в десятке

Между АПЛ и остальными европейскими чемпионатами из топ-5 разверзлась настоящая финансовая пропасть. Издание Planet Football составило рейтинг из 50 клубов Европы с самыми большими фондами заработной платы.

Этим летом английские команды установили новый рекорд расходов, клубы потратили около 1,9 млрд фунтов стерлингов на трансферы, это больше, чем расходы испанской Ла Лига, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги вместе взятых.

Между тем, валовые расходы во всех европейских лигах «большой пятерки», в которую также входит французская Лига 1, увеличились на 52%, достигнув 3,88 млрд фунтов стерлингов.

Исследование Planet Football, основывающееся на данных FBref, показывает, что 18 из 50 клубов с самыми большими фондами заработной платы – команды из Премьер-лиги.

При этом «Пари Сен-Жермен», за который выступают Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, возглавляет рейтинг, в год парижане тратят на зарплаты 351,3 млн фунтов стерлингов.

После чемпиона Франции в топе расположились два испанских гранда – «Барселона» (300,1 млн фунтов) и «Реал Мадрид» (241,3 млн фунтов). Чемпион Германии последних сезонов, мюнхенская «Бавария», занимает четвертую строчку, в год немцы тратят на зарплаты 241,3 млн фунтов стерлингов.

«Манчестер Юнайтед» расположился на пятом месте рейтинга, обогнав все другие команды АПЛ. «Красные дьяволы» тратят на зарплаты 223 млн фунтов стерлингов.

«Челси» (164,4 млн фунтов), «Манчестер Сити» (163,1 млн фунтов) и «Ливерпуль» (141,8 млн фунтов) также входят в топ-10 команд с самыми большими фондами заработной платы.

Взгляните на полный рейтинг:

1. «ПСЖ» – 351,3 млн фунтов стерлингов;

2. «Барселона» – 300,1 млн фунтов стерлингов;

3. «Реал Мадрид» – 241,3 млн фунтов стерлингов;

4. «Бавария» Мюнхен – 230,2 млн фунтов стерлингов;

5. «Манчестер Юнайтед» – 223 миллиона фунтов стерлингов;

6. «Челси» – 164,4 млн фунтов стерлингов;

7. «Манчестер Сити» – 163,1 млн фунтов стерлингов;

8. «Атлетико» Мадрид – 148,4 млн фунтов стерлингов;

9. «Ливерпуль» – 141,8 млн фунтов стерлингов;

10. «Ювентус» – 136,7 млн ​​фунтов стерлингов;

11. «Интер» – 108,6 млн фунтов стерлингов;

12. «Тоттенхэм» – 101,3 млн фунтов стерлингов;

13. «Вильярреал» – 85,6 млн фунтов стерлингов;

14. «Арсенал» – 85,5 млн фунтов стерлингов;

15. «Боруссия» Дортмунд – 81,4 млн фунтов стерлингов;

16. «Севилья» – 81,1 млн фунтов стерлингов;

17. «РБ Лейпциг» – 77 млн ​​фунтов стерлингов;

18. «Астон Вилла» – 75,2 млн фунтов стерлингов;

19. «Рома» – 73,2 млн фунтов стерлингов;

20. «Вест Хэм» – 70,2 млн фунтов стерлингов;

21. «Милан» – 67,6 млн фунтов стерлингов;

22. «Лестер» – 65,6 млн фунтов стерлингов;

23. «Ньюкасл» – 62,6 млн фунтов стерлингов;

24. «Атлетик» Бильбао – 62,2 млн фунтов стерлингов;

25. «Кристал Пэлас» – 59,2 млн фунтов стерлингов;

26. «Наполи» – 58,5 млн фунтов стерлингов;

27. «Лацио» – 51 млн фунтов стерлингов;

28. «Марсель» – 50,4 млн фунтов стерлингов;

29. «Эвертон» – 46,8 млн фунтов стерлингов;

30. «Валенсия» – 45,5 млн фунтов стерлингов;

31. «Фиорентина» – 42,6 млн фунтов стерлингов;

32. «Бетис» – 39,9 млн фунтов стерлингов;

33. «Байер» Леверкузен – 39,6 млн фунтов стерлингов;

34. «Монако» – 38,2 млн фунтов стерлингов;

35. «Фулхэм» – 37,6 млн фунтов стерлингов;

36. «Вольфсбург» – 36,9 млн фунтов стерлингов;

37. «Вулверхэмптон» – 35,7 млн ​​фунтов стерлингов;

38. «Саутгемптон» – 35,4 млн фунтов стерлингов;

39. «Боруссия» Менхенгладбах – 35,3 млн фунтов стерлингов;

40. «Лион» – 35,2 млн фунтов стерлингов;

41. «Герта» Берлин – 32,5 млн фунтов стерлингов;

42. «Хоффенхайм» – 31,9 млн фунтов стерлингов;

43. «Реал Сосьедад» – 30,9 млн фунтов стерлингов;

44. «Монца» – 30,5 млн фунтов стерлингов;

45. «Борнмут» – 29,1 млн фунтов стерлингов;

46. ​​«Шальке» – 29,1 млн фунтов стерлингов;

47. «Аталанта» – 28,9 млн фунтов стерлингов;

48. «Ноттингем Форест» – 28,6 млн фунтов стерлингов;

49. «Брайтон» – 28,3 млн фунтов стерлингов;

50. «Торино» – 24,3 млн фунтов стерлингов.