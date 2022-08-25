В сети завирусилось видео с фанатами «Ливерпуля»: Бруну не отдавал мяч после ответного гола, и это взбесило целый паб

Зато болельщики «МЮ» в восторге от португальца.

Команда Эрика тен Хага вела со счетом 2-0, когда игроки Юргена Клоппа вернулись в игру благодаря удару головой Мохамеда Салаха на 81-й минуте.

Сразу после гола игроки «Ливерпуля» пытались забрать мяч, чтобы поскорее отнести его на центр и попробовать сравнять счет. Однако Фернандеш отказался отдавать мяч, удерживал его, и резко отреагировал, когда Салах приблизился к нему.

Это взбесило фанатов не только на стадионе, но и в Ливерпуле, видео было снято в пабе фанатов Ливерпуля.

Было слышно, как болельщики кричали в сторону экрана, требуя удаления Фернандеша , так как он уже получил желтую карточку до этого эпизода.

Поклонники же «Юнайтед» с удовольствием наблюдали за мучениями заклятых соперников.

Один фанат сказал: «Это самое красивое видео в Интернете»

Другой написал в Твиттере: «Бруно стоил каждого потраченного пенни благодаря этому видео».

Третий болельщик добавил: «Они только что забили гол, и посмотрите в каком они бешенстве».

Фернандешу это сошло с рук, поскольку рефери Майкл Оливер не предпринял никаких дальнейших действий, а «Юнайтед» одержал жизненно важную победу, набрав свои первые очки в сезоне 22/23.

В результате они обогнали «Ливерпуль» в турнирной таблице на 14-е место, а «красные» Клоппа все еще ждут своей первой победы в сезоне, сейчас они на 16-м месте.