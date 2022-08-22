«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» симулировали в FIFA: в главном английском дерби забито 6 голов

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют вечером понедельника на «Олд Траффорд», а в симуляторе победитель уже известен.

«Ливерпуль» и «МЮ» будут стремиться обеспечить свою первую победу в сезоне Премьер-лиги 2022/23 в понедельник вечером, когда самые титулованные клубы Англии встретятся в главном дерби АПЛ.

В преддверии матча счет спрогнозировали с помощью симуляции в последней версии FIFA. Для этого составы были обновлены с учетом последних трансферов последними трансферами.

В виртуальном матче «Юнайтед» сыграл по схеме 4-3-3 в следующем составе: Де Хеа; Далот, Мартинес, Варан, Маласия; Фред, Мактомини, Фернандеш; Санчо, Марсьяль, Рэшфорд.

Команда Клоппа играла следующим составом: Алиссон; Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон; Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон; Салах, Фирмино, Диас.

В матче с первых минут доминировал «Ливерпуль», но на перерыв команды ушли при счете 0:0, и, несмотря на ход игры, «Юнайтед» вышел вперед в начале второго отрезка игры. Длинный пас Бруну Фернандеша вскрыл «красных», и Маркус Рэшфорд обвел Алиссона.

Но в следующие полчаса «красные» показали свой лучший футбол в сезоне и забили 4 гола подряд - 4:1. Первый гол забил Луис Диас, затем отличился Мохамед Салах.

Десять минут спустя неуклюжий фол Лисандро Мартинеса привел к тому, что «красные» получили право на пенальти, а защитник был удален. Салах нанес удар в правый нижний угол, а Де Хеа прыгнул в противоположный угол. Наби Кейта вышел за 10 минут до конца вместо Харви Эллиота и забил четвертый мяч.

«Юнайтед» отыграл один гол на 91-й минуте усилиями Рэшфорда, но было уже поздно – итоговый счет 4:2 в пользу «Ливерпуля».

Статистика матча в FIFA 22.