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«Ливерпуль» и «Сити» напомнили Конте и Тухелю, как должны жать руки тренеры после финального свистка. Гвардиола и Клопп🤝❤️

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Томас Тухель и Антонио Конте были удалены после матча «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

Все началось во время матча, сначала очень эмоционально гол своей команды отметил Антонио Конте.

Вскоре ему тем же ответил рулевой «Челси».

После матча тренеры подошли друг к другу, чтобы пожать руки. Однако Тухель не сразу отпустил руку Конте, что не понравилось тренеру «Тоттенхэма». Между специалистами снова возникла перепалка, в ходе которой Антонио несколько раз повторил: «Чего ты хочешь?» Тренеров быстро разняли. Судья Энтони Тэйлор удалил обоих.

Болельщики «Ливерпуля» и «Сити» показали, как можно жать руки после матча иначе.

И еще разок.

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