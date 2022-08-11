«Ливерпуль» все еще уступает «МЮ», «Юнайтед» - действительно большой клуб». Саймон Джордан объясняет, кто из грандов важ

Ведущий Talk Sport рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» по-прежнему более крупный клуб, чем «Ливерпуль» .

Экс-владелец «Кристал Пэлас» перечислил ряд других аспектов, помимо футбола, в которых по-прежнему доминирует «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» в глобальном масштабе — более крупный клуб, чем «Ливерпуль», — сказал он.

«Ливерпуль» перехватил лидерство в современном футболе, доминируя в 70-х и 80-х годах, но когда появилась Премьер-лига, кто был на плакатах? Разумеется, «Манчестер Юнайтед».

Когда вы думаете об Премьер-лиге и о годах ее становления, вы думаете о «Манчестер Юнайтед». Кстати, каждый клочок каждой газеты, каждая новость, каждая крупица пространства во всех СМИ заняты успехами «Манчестер Юнайтед», их неудачами, болельщиками, моделью управления, игроками и ценой акций.

Назовите мне еще один клуб, который имеет такой уровень интереса, как «Юнайтед». И это играет на руку всей АПЛ.

Они идут и заключают сделки со спонсорами. Им не нужно идти в Etihad - материнскую компанию, которая ими владеет, чтобы заключить сделку на 50 миллионов фунтов стерлингов. Они идут в TeamViewer или в Chevrolet».

«Ливерпуль» может быть меньше с точки зрения всех аспектов, которые перечисляет Джордан, но на данный момент это только помогает им. Когда «Юнайтед» обращается к другому клубу с предложением купить игрока, они предлагают более высокую цену, потому что клубы знают, что «Юнайтед» сможет заплатить больше.

Глейзеры знают, что независимо от того, сколько недовольств может быть среди болельщиков, они все равно будут зарабатывать деньги на продаже футболок, спонсорах и доходах от матчей. Отсутствие успеха у «Юнайтед» на поле не обязательно означает отсутствие коммерческого успеха, и это в некотором смысле стало ловушкой.

Глейзеры не хотят продавать клуб из-за его прибыли, но они также не хотят (или некомпетентны для этого) управлять им как настоящим современным футбольным клубом.