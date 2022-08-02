Женская сборная Англии впервые взяла Евро, и болельщики уже требуют назначить их тренера в мужскую команду

Английские болельщики призывают Сарину Вигман заменить Гарета Саутгейта после триумфа «Львиц» на Евро-2022.

52-летняя Вигман возглавила женскую сборную Англии в сентябре 2021 года и быстро привела команду к главному трофею.

«Львицы» обыграли Германию со счетом 2:1 (в дополнительное время) и одержали блистательную победу на стадионе «Уэмбли» в воскресенье. Вигман показала себя мастеровитым главным тренером, который никогда не паникует, а ее замены играли решающую роль на протяжении всего турнира. Сарина возглавила женскую сборную Англии всего 10 месяцев назад, но в команде произошли огромные изменения.

Голландка привела Англию к их международному триумфу, завершив 56-летнее ожидание фанатов, и многие английские болельщики считают, что голландка могла бы добиться успеха и на мужской арене. В твиттере болельщики призвали Вигман заменить Саутгейта после невероятной кампании Евро-2022.

Что касается Саутгейта, то он возглавил мужскую сборную Англии с сентября 2016 года и привел «Трех львов» к полуфиналу чемпионата мира и финалу Евро-2020.

Женщина во главе мужской сборной это реально? Напишите свое мнение в комментариях.