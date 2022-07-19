ТОП-10 игроков АПЛ в FIFA 23: Роналду только 8-й, игроков «Ливерпуля» нет даже в тройке

АПЛ считается сильнейшей лигой в мировом футболе, и легко понять, почему.

На обложке Ultimate-издания новой FIFA 23 будут изображены Килиан Мбаппе и футболистка Сэм Керр. Изображение опубликовали в официальном твиттере серии FIFA.

Сэм Керр – футболистка австралийского происхождения, играющая за женский состав «Челси». Керр стала первой футболисткой в истории игр FIFA, попавшей на обложку игры.

Премьера трейлера игры состоится 20 июля в 19:00 мск.

В новой версии FIFA будет огромное количество карточек игроков АПЛ с высоким рейтингом, аналитики Dexerto составили рейтинг лучших игроков АПЛ в FIFA 23.

10. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль»: 87 > 88

Александер-Арнольд — прекрасный пример современного крайнего защитника, отличюащегося точностью паса и великолепной техникой. Англичанин продолжает превращаться в игрока действительно мирового класса. В прошлом сезоне он забил два гола и сделал 19 результативных передач, что должно принести ему заслуженное повышение рейтинга до 88.

9. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити»: 88 > 89

Этим летом Хааланд, наконец, совершил свой долгожданный переход в Премьер-лигу, следуя по стопам своего отца - в «Манчестер Сити».

За время пребывания в дортмундской «Боруссии» Холанд показал, какой он опасный нападающий - за немецкий клуб он забил 86 голов в 89 матчах.

Сможет ли он стать тем игроком, который, наконец, приведет «Сити» к долгожданной победе в Лиги чемпионов? В новой версии игры он наверняка получит повышение на +1 к своему рейтингу ФИФА.

8. Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»: 91 > 89

Что ж, неясно, будет ли Роналду все еще в «Манчестер Юнайтед», когда выйдет новая игра, но нет никаких сомнений в том, что великий португалец по-прежнему считается одним из лучших игроков в мире. Он был лучшим бомбардиром «Юнайтед» в прошлом сезоне с 24 голами во всех соревнованиях.

Тем не менее, его рейтинг понизится, но он все еще находится в списке лучших.

7.Вирджил ван Дейк, "Ливерпуль": 89 > 90

Голландский центральный защитник, возможно, самый важный игрок «Ливерпуля» - это показал сезон 20/21, когда «красные» развалились, потеряв Ван Дейка из-за травмы в конце сезона.

Он вернулся в прошлом сезоне и показал миру, насколько он хорош. Его рейтинг в FIFA 22 был понижен, вероятно, из-за травмы, поэтому в новой игре он должен быть повышен до более подходящего - 90.

6. Гарри Кейн, «Тоттенхэм Хотспур»: 90 > 90

Кейн — главный игрок как для «Тоттенхэма», так и для сборной Англии. Но его рейтинг останется прежним в новой игре несмотря на то, что он забил 27 голов в сезоне 21/22. Он был ключевым игроком вместе с Сон Хын Мином в борьбе «Шпор» за квалификацию Лиги чемпионов.

5. Мо Салах, «Ливерпуль»: 89 > 90

«Египетский король» успокоил нервы болельщиков «Ливерпуля», подписав новый контракт этим летом. Салах был игроком мирового класса с тех пор, как присоединился к «Энфилду». Выиграв четвертую «Золотую бутсу» в прошлом сезоне, он должен быть первым в очереди на повышение рейтинга.

4. Алиссон, «Ливерпуль»: 89 > 90

Последний игрок «Ливерпуля» в списке — вратарь Алиссон. Бразильский стоппер — еще один ключевой член команды Юргена Клоппа. Алиссон много раз спасал свою команду в прошлом сезоне, сделав несколько невероятных сейвов. Ожидается, что его рейтинг будет повышен.

3. Эдерсон, «Манчестер Сити»: 89 > 90

Обладатель «Золотой перчатки» 21/22 сыграл большую роль в том, что «Манчестер Сити» выиграл свой четвертый титул за пять лет. Прогнозируется, что рейтинг бразильца поднимется с 89 до 90 в FIFA 23.

2. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм Хотспур»: 89 > 90

Южнокорейская мегазвезда является ярким украшением АПЛ. Его жизнерадостный характер подкрепляется его футбольными способностями мирового уровня на поле. Обладатель «Золотой бутсы» сезона 21/22 будет стремиться забить еще больше голов в новом сезоне.

1. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»: 90 > 91

Без тени сомнения, Де Брюйне — лучший полузащитник в мире. Он сыграл важнейшую роль в ошеломляющем возвращении «Сити» в ключевом матче сезона против «Астон Виллы», когда клуб смог завоевать титул. Будет забавно, если бельгиец не получит апгрейд.