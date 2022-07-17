Невакцинированные игроки сборной Англии рискуют пропустить Чемпионат мира

По сообщениям Daily Mail, английские футболисты, не сделавшие прививки от Коронавируса, могут потерять свои места в сборной перед Чемпионатом мира.

Англия сыграет с Ираном в первый день турнира в Катаре, но перед этим Гарету Саутгейту предстоит принять трудное решение.

Daily Mail утверждает, что часть игроков сборной до сих пор не сделала прививки.

Власти Катара требуют, чтобы непривитые путешественники отправлялись на пятидневный карантин, таким образом получается, что футболисты могут пропустить часть тренировок.

Стоит отметить, что непривитые игроки из клубов Премьер-лиги уже столкнулись с проблемами при выезде на предсезонку.

Ранее в АПЛ были проблемы с нежеланием футболистов вакцинироваться. На конец 2021 года от силы половина клубов прошла полную вакцинацию. Среди таких клубов был и «Ливерпуль». Главный тренер «красных» Юрген Клопп активно призывал всех участников Премьер Лиги к ответственности.

«Могу сказать, что у нас вакцинированы 99 процентов. Мне не нужно было убеждать игроков, это более чем естественное решение команды. Я не могу вспомнить, как разговаривал с игроком один на один и объяснял, почему он должен это делать, потому что я не врач. Я бы дал совет, как и во многих других ситуациях, но в этом нет необходимости», - говорил Клопп в октябре 2021 года.