Холанд: «Было безумием видеть то, как Клопп и Гвардиола мотивируют друг друга»

Эрлинг Холанд, ставший самым крупным приобретением «Манчестер Сити» этим летом, рассказал о том, как Юрген Клопп и Пеп Гвардиола соревнуются на самом высоком уровне.

«Было безумием видеть то, как Юрген Клопп и Пеп Гвардиола подталкивают друг друга, всех игроков, болельщиков, всех подряд. Наблюдать за этим со стороны, когда все говорят об этом, они ведь мотивируют друг друга до самой последней игры — такое случается нечасто. Думаю, это очень хорошо для Англии, для клубов, подталкивать друг друга к переходу на следующий уровень. Это действительно важно, и на это было приятно смотреть. Хорошо, что мы мотивируем друг друга, это то, чего мы хотим. Мне это очень нравится. Я играл против "Ливерпуля", когда был в "Зальцбурге", я играл против "Сити" в Дортмунде, это приятно и особенно. Каждый чувствует что-то особенное, и это то, ради чего я выхожу на большие матчи».

У Эрлинга еще будет возможность почувствовать на себе всю мощь битвы этих футбольных гениев.