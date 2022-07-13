«Заплатили 80 миллионов за еще одного Энди Кэрролла»: болельщики «МЮ» высмеивают Нуньеса за провальный дебют

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 в своем первом предсезонном матче.

Болельщики «МЮ» сразу воспользовались таким поводом, как поражение «красных», чтобы поиздеваться над злейшими врагами, несмотря на то, что это всего лишь товарищеский матч.

На этот раз козлом отпущения в тот вечер стал самый дорогой игрок «Ливерпуля» этого лета Дарвин Нуньес. Болельщики «Юнайтед» были готовы поиздеваться над нападающим после того, как он не смог забить за 30 минут, отведенных ему в тот вечер.

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