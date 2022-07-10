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«Ливерпуль» и «МЮ» могут выиграть первый трофей сезона уже во вторник

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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в Таиланде во вторник, 12 июля.

Матч будет совсем не товарищеским. Команды сыграют в финале турнира The Match Bangkok Century Cup, поэтому технически победа в матче принесет одному из клубов первый трофей в сезоне.

Official Ticket | The Match Bangkok Century Cup 2022

Завоевание Кубка было бы приятным началом сезона для любой команды, пусть трофей и кажется многим незначительным. 

«МЮ», вероятно, жаждет отомстить «Ливерпулю» за два унизительных поражения в прошлом сезоне. Команда также захочет выиграть первый трофей под руководством Эрика тен Хага. Однако ребятам Клоппа будет что противопоставить «красным дьяволам».  

Как считаете, какая из команд одержит победу? Делитесь мыслями в комментариях. 

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