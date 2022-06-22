«Я не думаю, что мы когда-либо увидим такого игрока снова»: Деклан Райс выбирает между Месси и Роналду

Игрок «Вест Хэма» Деклан Райс поставил точку в споре о том, кто сильнее – Лео Месси или Криштиану Роналду.

23-летний футболист вырос, наблюдая за игрой и соперничеством футболистов.

В интервью с бывшим игроком «МЮ» Гари Невиллом, Райс выразил восхищение португальским нападающим.

Когда Невилл спросил, кого бы он выбрал пробить решающий пенальти, Райс не сомневался:

«Я выберу Роналду, на 100% Роналду. Он забивал множество важнейших пенальти, в том числе в финалах Лиги Чемпионов. Так что для таких моментов я выбираю Криштиану».

Невилл задал Райсу классический вопрос – Месси или Роналду. Деклан высказал свое мнение:

«Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что, очевидно, такие игроки, как Лионель Месси и Криштиану Роналду – это чудо природы, таких никогда не было и не будет. То, что Месси делает с мячом – невероятно, я не думаю, что мы когда-либо увидим такого игрока снова».

В сезоне 2021\22 Райс провел 48 матчей за «Вест Хэм», помог своему клубу занять 7 строчку в АПЛ и добраться до полуфинала Лиги Европы.