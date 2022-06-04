«МЮ» «близок к соглашению» с «Барсой» по Френки де Йонгу: стала известна стоимость сделки

«МЮ» близок к соглашению с «Барселоной» по трансферу Френки Де Йонга, сообщает испанское издание Sport.

Условия личного контракта футболиста пока не согласованы.

«МЮ» готов выплатить «Барселоне» 80 млн евро за переход Френки на «Олд Траффорд». Английский клуб может предложить голландцу более высокую зарплату, чем он сейчас получает в составе «сине-гранатовых» - речь идет о сумме в 280 000 фунтов в неделю.

Эрик Тен Хаг считает трансфер Де Йонга абсолютным приоритетом и верит, что проблем с соглашением не будет. Клубу нужно убедить самого Френки, который хочет играть в Лиге Чемпионов, но понимает, что «Барселона» активно пытается его продать.

«МЮ» установил дедлайн по предложению на середину июня, до этого момента они готовы ждать решения Де Йонга, а после переключатся на другие цели.