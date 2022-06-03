«Они пойдут ради денег, а не ради проекта»: «Ньюкаслу» советуют держаться подальше от Поля Погба и Неймара

В интервью Express бывший защитник «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуля» Хосе Энрике сказал: «Для них было бы серьезной ошибкой выбрать Неймара или Поля Погба. Я не думаю, что Эдди Хоу подойдут эти игроки. Погба не подходит «Ньюкаслу», Эдди Хоу будет искать более агрессивного и интенсивного игрока».

«Манчестер Сити» подписал Робиньо, но это не сработало, и даже если болельщики полюбят Погба и Неймара, эти игроки пойдут в клуб ради денег, а не ради проекта».

Этим летом Погба станет свободным агентом, ожидается, что француз вернется в «Ювентус». Ходят разговоры о том, что «Пари Сен-Жермен» открыт для продажи Неймара.

По крайней мере один игрок «Манчестер Юнайтед» может отправиться в «Ньюкасл»: сообщается, что «Сороки» заинтересованы в Дине Хендерсоне.