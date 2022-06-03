Стала известна сумма призовых топ-клубов в АПЛ по итогам сезона 2021\22

Сезон Премьер-лиги 2021/22 завершился: «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль» на одно очко.

Команда Хосепа Гвардиолы также возглавила таблицу призовых, заработав в этом сезоне в общей сложности 161 миллион фунтов (включая доходы от трансляций).

Подопечные Юргена Клоппа занимают второе место с 159 млн фунтов, в то время как «Тоттенхэм» заработал больше, чем бронзовый призер «Челси», несмотря на то, что финишировал на четвертом месте в сезоне 2021/22.

Место «Манчестер Юнайтед» в таблице призовых такое же, как и в реальной таблице Премьер-лиги - шестое. В этом сезоне «красные дьяволы» заработали 150,2 миллиона фунтов.